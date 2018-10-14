2018-10-14T16:45:55+03:00
Общество

Житель Гомеля украл мопса, чтобы подарить его жене

Он принял собаку за французского бульдога
Ирина ВЕТРОВА
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Похищенный мопс вернулся к своей хозяйке. Фото: pixaby.comПохищенный мопс вернулся к своей хозяйке. Фото: pixaby.com
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В конце сентября в милицию обратилась гомельчанка, у которой украли собаку породы мопс. Она оставила пса на привязи возле магазина, а когда вернулась, его уже не было. Вчера, 13 октября, сотрудники милиции заметили на улице мужчину, который по всем приметам походил на похитителя собаки. Как сообщает uvd.gomel.by, после вопроса милиционера о краже тот сразу же признался в том, что действительно украл животное.

По словам мужчины, он принял мопса за французского бульдога. Оказывается, эту породу собак любит его жена, и он решил подарить ей пса, чтобы ее порадовать. Однако женщина подарок не оценила, и потребовала вернуть собаку. Но как ее вернуть, если она была украдена?

Теперь мопс вернулся к своей хозяйке, а мужчина задержан.

Возбуждено уголовное дело.

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