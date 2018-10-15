В Минске разыскивают водителя, который насмерть сбил человека и скрылся

15 Окт. 07:47 2018-10-15T10:55:03+03:00

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Трагедия случилась в Минске вчера вечером, примерно в 19.30, на улице Космонавтов.

Водитель ехал со стороны проспекта Дзержинского в сторону Есенина и сбил 67-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.

Известно, что от полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Водитель с места аварии скрылся. УГАИ ГУВД Мингорисполкома объявила в столице план «Перехват».

Приметы разыскиваемого транспортного средства: легковой автомобиль, вероятнее всего, серебристого цвета. Из особых примет: разбитая передняя правая фара.

Столичная автоинспекция обращается к минчанам и возможным очевидцам аварии: всем, кто владеет какой-либо информацией об авто либо виновнике ДТП, просьба звонить по телефону 102, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.