2018-10-15T11:45:38+03:00
Общество

Механизатор остался без руки, когда убирал кукурузу

Мужчина сунул руку в приемный механизм, чтобы выяснить, почему стучит барабан измельчителя
Алиса МИЕЛОФОН
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Механизатору оторвало кисть руки, когда он полез в барабан, не дождавшись остановки механизма. Фото: Следственный комитет.Механизатору оторвало кисть руки, когда он полез в барабан, не дождавшись остановки механизма. Фото: Следственный комитет.
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В Мостовском районе 48-летний механизатор потерял кисть руки во время уборки кукурузы. Районный отдел Следственного комитета проверяет обстоятельства произошедшего.

Инцидент случился на поле около деревни Дулевщина Мостовского района 10 октября, рассказал официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич. Механизатор услышал, что в барабане измельчительного аппарата комбайна что-то начало стучать. Чтобы выяснить, что случилось, он засунул руку в приемный механизм. Режущие ножи по инерции еще вращались, и мужчине отрезало кисть руки.

Мужчина был трезв, в хозяйстве о нем отзываются как о высококлассном специалисте. Сейчас он в больнице.

- Необходимо ужесточить контроль за дисциплиной труда и соблюдением техники безопасности, так как аналогичные случаи получения тяжких телесных повреждений механизаторами регистрируются ежегодно. Так, 3 октября 2017 года в Лидском районе в ходе уборки кукурузы в аналогичной ситуации кисти левой руки лишился 49-летний механизатор, - отметил Сергей Шершеневич.

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