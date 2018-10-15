В Барановичах власти судятся с пенсионерами, чтобы выселить их из барака, суд встал на сторону супругов
В Барановичах горисполком второй раз проиграл суд против пенсионеров, которые отказываются покинуть ветхий барак до тех пор, пока им не предоставят достойную компенсацию за жилье. Историю рассказывает Intex-press.
Супруги-пенсионеры Дребезовы живут в бараке, который признан ветхим жильем. Другие жильцы согласились переехать в арендное жилье и получить компенсацию за квартиры в бараках. Супругов Дребезовых такой вариант не устроил. Как утверждают пенсионеры, их дохода не достаточно для того, чтобы оплачивать проживание в арендной квартире - пенсии небольшие, и много денег уходит на лекарства. Компенсации, которую власти предложили им выплатить, на приобретение достойного жилья в собственность не хватит.
Летом 2018 года горисполком попытался выселить Дребезовых принудительно без предоставления жилья в собственность. Суд Барановичского района и города Барановичи оставил иск без удовлетворения. 8 октября Брестский областной суд решил, что оснований для пересмотра дела нет. Пенсионеры по-прежнему живут в ветхом бараке и пытаются добиться получения жилья в собственность либо адекватной денежной компенсации.
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