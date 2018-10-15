В Барановичском районе автомобиль насмерть сбил инвалида-колясочника и его сопровождающего
Мужчины пересекали дорогу в неположенном месте
Инвалид-колясочник и его сопровождающий погибли в ДТП. Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома.
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Инвалид-колясочник и его сопровождающий стали жертвами автомобильной аварии в Барановичском районе. Трагедия произошла 13 октября на трассе М1, сообщает belta.by со ссылкой на УГАИ УВД Брестского облисполкома.
Автомобиль БМВ, за рулем которого был 29-летний минчанин, ехал в сторону столицы. Машина сбила двух пешеходов, которые пересекали дорогу в неположенном месте. Оба скончались на месте. Погибшие - 60-летний житель деревни Родковичи Барановичского района, инвалид-колясочник, и 48-летний житель агрогородка Снов Минской области.
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