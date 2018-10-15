«Если представится случай, я снова приеду сюда». Что Леонид Якубович делал в Дрогичине?

СЕГОДНЯ 11:48 2018-10-15T12:12:36+03:00

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Для райцентра это событие - 13 октября кумир сошел с телеэкрана и приехал к своим телезрителям из Дрогичина! Леонид Якубович вышел на сцену местного Дома культуры, чтобы пообщаться с поклонниками.

- Спрашивайте, что хотите - я все расскажу, - сказал телеведущий.

Леонида Якубовича не могли отпустить без подарков. Фото: Иван Леончик, drogichin.by

И зрители засыпали его вопросами. Спрашивали о личной жизни, о творческих планах. Конечно же, не обошлось без подарков - Леонида Якубовича засыпали сувенирами от народных мастеров. Поднялась на сцену к Якубовичу и Татьяна Суботько - она участвовала в капитал-шоу «Поле чудес» в 2001 году, пишет «Дрогичинский вестник».

- Если представится случай и у вас будет желание, я снова приеду сюда. Мы соберемся вечером, я покажу свой фильм, и будет длинный хороший разговор, - растроганный вниманием, сказал на прощание Леонид Аркадьевич.

Из Дрогичина он увез с собой лапти! Фото: Иван Леончик, drogichin.by

Что же его привело в Дрогичин? Оказывается, увлечение авиацией! Знаменитого телеведущего пригласил на свою малую родину начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский - они давно дружат. Сам Мочанский родом из деревни Белин в Дрогичинском районе.

Встречу со звездой телевидения землякам устроил Николай Мочанский. Фото: Иван Леончик, drogichin.by

На Дрогичинщину Якубович прилетел на вертолете. После посадки в родной деревне товарища он приземлился еще и в Бездеже. Там его радушно приняли сотрудницы музея «Бездежский фартушок».

В музее «Бездежский фартушок» телеведущий внимательно изучил экспонаты. Фото: facebook.com/biezdzezh.museum