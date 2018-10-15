Матери шестерых детей не дают орден Матери - из-за того, что ее мужа оштрафовали за пьянку

15 Окт. 12:14 2018-10-15T12:23:24+03:00

Женщине навсегда отказали в Ордене Матери из-за того, что шесть лет назад ее мужа оштрафовали за пьяный скандал. Фото: Оксана БРОВАЧ

Мужчина давно уже исправился, но его супруге в награде отказали навсегда

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Мать шестерых детей из Бобруйского района не получит орден Матери из-за старых грехов своего мужа. Историю рассказывает «Вечерний Бобруйск», куда обратился отчим Ольги (так зовут женщину). Мужчина недоумевает, почему его падчерица не получила орден Матери?

Заместитель председателя Бобруйского райисполкома Татьяна Воронко рассказала корреспонденту издания, что возможность получения женщиной награды даже рассматриваться не будет. Шесть лет назад семья попала в списки семей, находящихся в социально опасном положении, поэтому мать никогда уже не сможет получить награду.

Случай шестилетней давности, как объяснил отчим Ольги, связан с тем, что ее супруг поскандалил в пьяном виде, и его оштрафовали за это. Теперь, по утверждениям родственников, в семье все хорошо, муж исправился, а к самой Ольге и раньше претензий не было.

В сентябре мы рассказывали историю женщины, которой отказали в материнской награде потому, что комиссия увидела в доме многодетной матери разбросанные игрушки и незаправленную постель.