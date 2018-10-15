2018-10-15T12:23:24+03:00
Общество

Матери шестерых детей не дают орден Матери - из-за того, что ее мужа оштрафовали за пьянку

Мужчина давно уже исправился, но его супруге в награде отказали навсегда
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
Комментарии: comments12
Женщине навсегда отказали в Ордене Матери из-за того, что шесть лет назад ее мужа оштрафовали за пьяный скандал.Женщине навсегда отказали в Ордене Матери из-за того, что шесть лет назад ее мужа оштрафовали за пьяный скандал.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

Мать шестерых детей из Бобруйского района не получит орден Матери из-за старых грехов своего мужа. Историю рассказывает «Вечерний Бобруйск», куда обратился отчим Ольги (так зовут женщину). Мужчина недоумевает, почему его падчерица не получила орден Матери?

Заместитель председателя Бобруйского райисполкома Татьяна Воронко рассказала корреспонденту издания, что возможность получения женщиной награды даже рассматриваться не будет. Шесть лет назад семья попала в списки семей, находящихся в социально опасном положении, поэтому мать никогда уже не сможет получить награду.

Случай шестилетней давности, как объяснил отчим Ольги, связан с тем, что ее супруг поскандалил в пьяном виде, и его оштрафовали за это. Теперь, по утверждениям родственников, в семье все хорошо, муж исправился, а к самой Ольге и раньше претензий не было.

В сентябре мы рассказывали историю женщины, которой отказали в материнской награде потому, что комиссия увидела в доме многодетной матери разбросанные игрушки и незаправленную постель.

Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Михаил Бабич: «Нападение на Беларусь будет рассматриваться, как нападение на Россию»
Анатолий Курилец уйдет с поста генерального директора минского «Динамо»
Арина Соболенко поднялась на 12-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович вернулась в тридцатку
Под Витебском на автокроссе багги сбил двоих судей; оба в больнице с переломами
Рейтинг благосостояния Global Wealth Report: Беларусь отнесли к бедным государствам
Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержано 90 человек
Фотофакт: хор священнослужителей совершает заупокойное богослужение в Куропатах
«Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан»
Лукашенко: Я всегда из командировок привожу деньги, это моя работа
В ДТП погибла звезда КВН Марина Поплавская. Среди пострадавших этой же аварии - белорусский кавээнщиккоманды «ЧП» Евгений Сморигин
Милиция задержала парней, которые ночью танцевали в Минске на крыше "Жигулей" [видео]
В 120-й отдельной механизированной бригаде воинской части Уручья, где в 80-х служил Лукашенко, - иностранные послы
Министерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в "ВКонтакте" и 12 сайтам
В Гродно девушка-пешеход рискнула перейти дорогу президентскому кортежу и чуть не попала под колеса машин Лукашенко [видео]
История не для слабонервных: жительница Лунинца купила батон с жуками
Страшная катастрофа-мясорубка и 4 трупа: под Чериковом из-за столкновения с трактором иномарку разорвало буквально на части
В Минске в районе Зеленого Луга сгорела маршрутка
Мужчина, оставив свои данные, украл из больницы аппарат ЭКГ