В Ельске пьяная женщина ночью зарезала мужа
Супруги вместе пили алкоголь и поссорились
Семейное застолье закончилось поножовщиной.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:
Трагически закончилось семейное застолье в Ельске (Гомельская область). Супруги вместе распивали спиртное, потом поссорились. Женщина последним аргументом для доказательства своей правоты избрала нож. Она зарезала мужа, сообщает официальный сайт МВД.
Трагедия случилась ночью, в 1.20, в комнате общежития, где проживали муж и жена. Погибшему мужчине было 36 лет, ранее он был судим. Женщина задержана по подозрению в убийстве.
Еще больше материалов по теме: «Гомель: новости»