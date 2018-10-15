2018-10-15T14:28:22+03:00
Общество

В Ельске пьяная женщина ночью зарезала мужа

Супруги вместе пили алкоголь и поссорились
Алиса МИЕЛОФОН
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Семейное застолье закончилось поножовщиной.Семейное застолье закончилось поножовщиной.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Трагически закончилось семейное застолье в Ельске (Гомельская область). Супруги вместе распивали спиртное, потом поссорились. Женщина последним аргументом для доказательства своей правоты избрала нож. Она зарезала мужа, сообщает официальный сайт МВД.

Трагедия случилась ночью, в 1.20, в комнате общежития, где проживали муж и жена. Погибшему мужчине было 36 лет, ранее он был судим. Женщина задержана по подозрению в убийстве.

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