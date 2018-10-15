2018-10-15T14:30:19+03:00
Происшествия

На белорусско-польской границе в Бресте украинка лишилась 8 тысяч долларов

Деньги изъяла таможня
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: Брестская таможня.Фото: Брестская таможня.
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Проблемы с перемещением валюты через границу обнаружились у гражданки Украины, которая ехала в Польшу на поезде Москва - Берлин.

Во время таможенного досмотра в Бресте женщина заявила инспектору, что везет 8 тысяч долларов, хотя на самом деле у нее с собой было 18 тысяч долларов. «Лишние» деньги таможенники нашли в ее личных вещах.

- Напоминаем, что обязательному таможенному декларированию подлежат наличные деньги в эквиваленте свыше 10 тысяч долларов, - комментируют в Брестской таможне.

Незадекларированные деньги сверх лимита - 8 тысяч долларов - у женщины изъяли. В отношении нее составили протокол. Помимо конфискации денег ей может грозить штраф. Избежать проблем украинка могла бы, если бы заполнила декларацию и указала всю сумму наличной валюты, которую она везет через границу.

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