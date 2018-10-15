Патриарх Кирилл: Всякий раз, когда я приезжаю в Беларусь, у меня хорошее настроение

15 Окт. 14:36 2018-10-15T14:53:17+03:00

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Патриарх Кирилл прибыл в Минск на Священный синод, чтобы обсудить ситуацию в Украине. Накануне он возглавил службу в Свято-Духовом кафедральном соборе и освятил новый храм Всех Святых в белорусской столице, а в понедельник, 15 октября, встретился с президентом Александром Лукашенко.

- Всякий раз, когда я приезжаю в Беларусь, у меня хорошее настроение. С Беларусью связана большая часть моей жизни. И хотя я здесь не жил, но транзитом через Беларусь я перемещался почти каждую третью неделю и видел, как живет Беларусь. Могу сравнивать, что было в 90-е и что стало сейчас. Перемены огромные, - цитирует патриарха Кирилла belta.by.

Под транзитом он имел в виду поездки из Смоленска в Калининград, когда он служил архиепископом Смоленским и Калининградским. Об этом патриарху напомнил президент Беларуси.

- Когда видишь эти огромные пространства, наполненные воздухом, чистотой, красивые улицы, то понимаешь, что президент и власть обращают особое внимание на качество жизни людей. Жизнь в больших городах связана со стрессами, и если в городе создается такое уютное пространство для жизни, то это значит, что о людях думают, - похвалил глава РПЦ руководителя страны.

Также он назвал религиозную жизнь в Беларуси благополучной, отметив, что в стране нет на этой почве никаких конфликтов.

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