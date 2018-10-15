2018-10-15T14:55:16+03:00
Политика

«Раскол - это не про нас»: Лукашенко на встрече с патриархом Кириллом высказался о ситуации в православии

Президент Беларуси выступил перед членами Священного синода, который готовит в Минске ответ Константинополю
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: president.gov.byФото: president.gov.by
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- Должен вас заверить, как бы ни складывалась ситуация, мы будем делать все, чтобы в мирной и спокойной Беларуси не было никогда антагонистических столкновений не только религий, но, упаси Господь, между нами, православными. Будем делать все для того, чтобы мы укреплялись - и наше государство, и наш народ - в этой православной вере. Поэтому я сказал: раскол - это не про нас. И мы сделаем все для того, чтобы сохранить наше единство, - заверил Александр Лукашенко присутствующих на встрече иерархов православной церкви.

В Минском епархиальном управлении 15 октября проходит заседание Священного синода Русской православной церкви. В нем участвуют патриарх Московский и всея Руси Кирилл, патриарший экзарх всея Беларуси Павел, митрополит Минский и Заславский, а также еще 11 представителей РПЦ.

Поводом для встречи стало решение Константинопольского патриархата о предоставлении Украинской православной церкви автокефалии.

- Вы - властители сердец людей, их духовности. Я патриарху сказал о том, что причины, с которыми вам потом частенько приходится разбираться, лежат в нас - государевых людях. Мы являемся порой причинами или теми, кто ускоряет процессы, в том числе и негативные. Наверное, впору нам извиниться перед вами за то, что происходит сегодня в православном мире, в котором мы живем. Давайте будем вместе. Давайте будем на все эти вызовы реагировать активно, но с пониманием, - обратился Лукашенко к первоирерарху и собравшимся.

Президент подчеркнул, что Минск не случайно стал площадкой для переговоров по такому важному вопросу.

- Мы ближайшие соседи, братские, славянские народы. И дальше мы будем делать все возможное для того, чтобы на украинскую землю скорее вернулись мир и согласие. Раскол - это не про нас, это не для нас. И мы сделаем все, я уверен в этом. Время - самый лучший лекарь и судья, мы обязательно будем вместе, - сказал глава государства.

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