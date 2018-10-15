2018-10-15T15:17:07+03:00
Происшествия

В Гродно 13-летняя девочка выпала из окна

И осталась жива, врачи боролись за ее жизнь - она умерла ночью в больнице
Полина ПАСТЕРНАК
Поделиться:
На месте трагедии работают специалисты.На месте трагедии работают специалисты.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

ЧП произошло вчера вечером, 14 октября, на улице Соломенковской в Гродно.

- Около многоэтажки с признаками падения с высоты было обнаружено тело 13-летней девочки, - сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Это случилось примерно в 20.00. Туда сразу же примчались врачи, девочка была жива. Ее увезли в бессознательном состоянии в детскую областную клиническую больницу. Ночью она умерла от травм.

Сейчас специалисты пытаются понять, что произошло. Уже назначены все нужные экспертизы, сообщает belta.by.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Арина Соболенко поднялась на 12-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович вернулась в тридцатку
Под Витебском на автокроссе багги сбил двоих судей, оба в больнице с переломами
Рейтинг благосостояния Global Wealth Report: Беларусь отнесли к бедным государствам
Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержаны 90 человек
Фотофакт: хор священнослужителей совершает заупокойное богослужение в Куропатах
«Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан»
Лукашенко: Я всегда из командировок привожу деньги, это моя работа
В ДТП погибла звезда КВН Марина Поплавская. Среди пострадавших этой же аварии - белорусский КВНщик команды «ЧП» Евгений Сморигин
Милиция задержала парней, которые ночью танцевали в Минске на крыше жигулей [видео]
В 120-й отдельной механизированной бригаде воинской части Уручья, где в 80-х служил Лукашенко, – иностранные послы
Министерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в ВКонтакте и 12 сайтам
В Гродно девушка-пешеход рискнула перейти дорогу президентскому кортежу и чуть не попала под колеса машин Лукашенко [видео]
История не для слабонервных: жительница Лунинца купила батон с жуками
Страшная катастрофа-мясорубка и 4 трупа: под Чериковым из-за столкновения с трактором иномарку разорвало буквально на части
В Минске в районе Зеленого луга сгорела маршрутка
Мужчина, оставив свои данные, украл из больницы аппарат ЭКГ