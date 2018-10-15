В Гродно 13-летняя девочка выпала из окна

15 Окт. 15:13 2018-10-15T15:17:07+03:00

И осталась жива, врачи боролись за ее жизнь - она умерла ночью в больнице

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ЧП произошло вчера вечером, 14 октября, на улице Соломенковской в Гродно.

- Около многоэтажки с признаками падения с высоты было обнаружено тело 13-летней девочки, - сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Это случилось примерно в 20.00. Туда сразу же примчались врачи, девочка была жива. Ее увезли в бессознательном состоянии в детскую областную клиническую больницу. Ночью она умерла от травм.

Сейчас специалисты пытаются понять, что произошло. Уже назначены все нужные экспертизы, сообщает belta.by.