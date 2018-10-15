Заведующая ломбардом в Минске сама у себя принимала безделушки под видом драгоценностей

15 Окт. 15:45 2018-10-15T15:45:07+03:00

Она делала это три месяца. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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Три месяца заведующая ломбардом подделывала залоговые билеты. Преступление раскрыли сотрудники Октябрьского РУВД:

- Схема была простой: женщина оформляла залоговые билеты от несуществующих людей о приеме якобы драгоценных металлов. На самом же деле она покупала бижутерию и указывала ее как драгметалл.

Сотрудники РУВД посмотрели записи камер видеонаблюдения и забрали залоговые билеты, оформленные на якобы драгоценные изделия. А еще провели инвентаризацию всего ломбарда и проверили реактивами подлинность.

В отношении уже бывшей заведующей завели уголовное дело по статье «Присвоение либо растрата», сообщает belta.by.