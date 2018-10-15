2018-10-15T17:17:49+03:00
Общество

Не умер: сообщение о смерти поэта и критика Змитера Вишнева оказалось уткой

45-летний Змитер жив и здоров
Полина ПАСТЕРНАК
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Фото: Единый белорусский веб-портал по ВИЧ/СПИДуФото: Единый белорусский веб-портал по ВИЧ/СПИДу
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О «смерти» Змитера Вишнева стало известно из фейсбука. На его странице появилось сообщение «Як стала вядома, ўчора на Франкфурцкім кніжным кірмашы нечакана памёр Зміцер Вішнёў. Мае спачуванні родным і блізкім. Смуткуем. Уладзімір Мароз».

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

На самом деле Змитер Вишнев оказался жив и здоров: через 40 минут после появления загадочной записи новость прокомментировал преставитель издательства «Галіяфы»: «Афіцыйна паведамляем, што сёння дырэктар выдавецтва «Галіяфы» Зміцер Вішнёў вярнуўся ў Менск з Франкфуртскага кніжнага кірмаша і з ім усё харашо».

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

СПРАВКА «КП»

Змитер Вишнев - поэт и литературный критик, автор шести книг (его произведения переведены больше чем на двадцать языков), один из основателей издательства «Галіяфы».

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