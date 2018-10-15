Минчанин побежал за преступником, который пытался его обокрасть, пока он кормил ребенка
Задерживали вора сотрудники наркоконтроля Московского РУВД и бойцы ОМОНа
Дверь была открыта - и преступник этим воспользовался.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Кража чуть не произошла в квартире одного из домов по улице Алибегова. Потерпевший рассказал милиции, как все началось: он был дома, кормил ребенка на кухне.
Дверь в квартиру была не заперта. Этим воспользовался 32-летний мужчина: вошел и стал копаться в сумке. Хозяин его окликнул, тот кинулся бежать. А хозяин - за ним!
С помощью сотрудников милиции его задержали:
- Установлено, что задержанный 1986 года рождения, ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и кражи.
В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу», ему грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает belta.by.