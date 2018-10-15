29-летний минчанин на BMW сбил пешеходов - инвалида и его сопровождающего
Они переходили дорогу в темноте в неположенном месте и без фликеров
Фото: ГАИ Брестской области
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ДТП произошло на 246-м километре трассы М1. Водитель BMW ехал в сторону Минска.
Он не заметил пешеходов, которые переходили дорогу: во-первых, это было в темноте (после 20.00), во-вторых, в неположенном месте и, в-третьих, на них не было никаких светоотражающих элементов.
Мужчины 48 и 60 лет погибли на месте, сообщает belta.by. Старший был в инвалидной коляске.