2018-10-15T16:46:57+03:00
Происшествия

29-летний минчанин на BMW сбил пешеходов - инвалида и его сопровождающего

Они переходили дорогу в темноте в неположенном месте и без фликеров
Полина ПАСТЕРНАК
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Фото: ГАИ Брестской областиФото: ГАИ Брестской области
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ДТП произошло на 246-м километре трассы М1. Водитель BMW ехал в сторону Минска.

Он не заметил пешеходов, которые переходили дорогу: во-первых, это было в темноте (после 20.00), во-вторых, в неположенном месте и, в-третьих, на них не было никаких светоотражающих элементов.

Мужчины 48 и 60 лет погибли на месте, сообщает belta.by. Старший был в инвалидной коляске.

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