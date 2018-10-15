В Гомеле раскрыли убийство таксиста 34-летней давности

15 Окт. 18:57 2018-10-16T09:26:07+03:00

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В ночь с 26 на 27 февраля на улице Ильича в Гомеле двое мужчин обратились к водителю такси Гомельского таксомоторного парка с просьбой их подвезти. В пути следования, по заранее разработанному плану, пассажиры напали на водителя.

Злоумышленники похитили из автомобиля выручку, портмоне, наручные часы, ключ от квартиры, водительское удостоверение и иные вещи потерпевшего, рассказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Раскрыть это преступление по горячим следам правоохранителям не удалось. Следственно-оперативной группой, выбывавшей на место происшествия, были зафиксированы и изъяты следы ладоней неустановленного лица. Спустя годы из УГКСЭ по Гомельской области оперативникам УВД Гомельского облисполкома поступила информация о совпадении этих следов с отпечатками ладоней мужчины, арестованного за грабеж.

На основании анализа всех собранных по делу доказательств следствие пришло к выводу о причастности жителя Речицкого района к убийству таксиста. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 89 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, с причинением тяжких телесных повреждений), п. п. «а», «е» ст. 100 (убийство из корысти, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь (в редакции 1960 г.).