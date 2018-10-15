2018-10-16T09:23:19+03:00
Происшествия

Минчанки занимались проституцией за деньги или алкоголь

Их задержали
Надежда СЕРГЕЕВА
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Девушки в Минске занимались проституцией за деньги или алкогольДевушки в Минске занимались проституцией за деньги или алкоголь
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В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками ППСМ Партизанского РУВД Минска было установлено, что в районе МКАД девушки оказывали интимные услуги. За данную деятельность задержанные брали либо спиртные напитки, либо денежные средства от 30 до 50 рублей, сообщила официальный представитель Партизанского РУВД Минска Лилиана Жиленкова.

В отношении девушек были составлены административные протоколы по ст. 17.5 КоАП ("Занятие проституцией") Республики Беларусь. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 базовых величин или административный арест.

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