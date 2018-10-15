Под Гродно бесправник на микроавтобусе опрокинулся в поле
Его задержали в пригороде областного центра
Под Гродно бесправник на микроавтобусе опрокинулся. Фото с сайта ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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Пьяный гродненец на «Мерседесе» двигался в сторону Гожи, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Он не справился с управлением, допустил занос микроавтобуса на обочину и опрокинулся в поле.
Нарушитель рассказал, что до этого пил водку. Содержание алкоголя у него более чем в пять раз превышало предельно допустимое. До этого он шесть раз задерживался нетрезвым за рулем.
Гродненец будет привлечен к уголовной ответственности. Микроавтобус подлежит конфискации.