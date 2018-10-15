2018-10-16T09:20:06+03:00
Общество

В Бресте к лету 2019 года заработает велошеринг

Между собой станции проката свяжет сеть велодорожек
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Бресте к лету 2019 года планируется запустить велошеринг. Фото из архива КПВ Бресте к лету 2019 года планируется запустить велошеринг. Фото из архива КП
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Проект развивают горисполком, Госавтоинспекция, велоактивисты и группа компаний "СТиМ". Он предусматривает создание разветвленной сети станций с антивандальными велосипедами. Оплата пользования экологически чистым видом транспорта будет производиться с помощью специальной программы, сообщил belta.by руководитель группы транспортной мобильности проекта "СимбиоСити" при Брестском горисполкоме Сергей Талатай.

На первоначальном этапе в Бресте будет установлено до десяти шеринговых станций. Наиболее крупные из них разместятся на туристическом кольце.

Cтанции проката свяжет сеть велодорожек. Частично они будут пролегать по тротуарам, а также находиться в границах проезжей части.

- Мы стремимся сделать наш город современным, удобным. Проект призван повысить привлекательность Бреста для иностранных туристов. Параллельно он направлен на ежедневное использование горожанами велосипедного транспорта как альтернативы автомобилю. Это один из элементов заботы об окружающей среде, борьбы с автомобильными пробками, - рассказал Сергей Талатай.

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