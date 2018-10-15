Сборная Беларуси сыграла вничью с Молдовой в Лиге наций

15 Окт. 23:40 2018-10-16T00:34:34+03:00

В Лиге наций у нашей команды остались только гостевые матчи. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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На стадионе «Динамо» сборная Беларуси по футболу провела матч Лиги наций. Игра с командой Молдовы не изобиловала голевыми моментами, но в конце матча Игорь Стасевич мог принести победу, мяч после его удара попал в перекладину... В итоге ничья - 0:0.

Нашей команде осталось провести в турнире еще две игры: в гостях с Люксембургом (15 нобря) и Сан-Марино (18 ноября).

Люксембург в параллельном матче обыграл Сан-Марино и снова вышел на первое место. Похоже, победитель нашей группы определится в очной игре нашей команды и сборной Люксембурга.

Статистика матча Беларусь - Люксембург.