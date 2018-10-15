2018-10-16T09:14:12+03:00
Общество

РПЦ разрывает отношения с Константинополем

Синод надеется, что в Украине не будет столкновений на этой почве
Надежда СЕРГЕЕВА
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РПЦ заявила о разрыве отношений с КонстантинополемРПЦ заявила о разрыве отношений с КонстантинополемФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Священный синод Русской православной церкви принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает belta.by.

РПЦ надеется на то, что Константинопольский патриарх изменит свое отношение к существующей церковной реальности, отметил митрополит.

- Мы слышали заверения президента Украины Петра Порошенко, что все верующие будут иметь возможность ходить в ту церковь, которой они принадлежат, что никаких препятствий этому чиниться не будет. Мы надеемся на то, что эти обещания будут выполнены, - сказал митрополит Иларион.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата отметил, что прихожанам на такое решение надо реагировать спокойно.

- В практическом плане это решение означает, что мы не сможем совершать совместные богослужения с Константинопольским патриархатом. Наши архиереи и священники не смогут участвовать в совершении литургии совместно с иерархами, священниками Константинопольского патриархата, миряне не смогут причащаться в его храмах, - пояснил он.

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