РПЦ разрывает отношения с Константинополем
Священный синод Русской православной церкви принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает belta.by.
РПЦ надеется на то, что Константинопольский патриарх изменит свое отношение к существующей церковной реальности, отметил митрополит.
- Мы слышали заверения президента Украины Петра Порошенко, что все верующие будут иметь возможность ходить в ту церковь, которой они принадлежат, что никаких препятствий этому чиниться не будет. Мы надеемся на то, что эти обещания будут выполнены, - сказал митрополит Иларион.
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата отметил, что прихожанам на такое решение надо реагировать спокойно.
- В практическом плане это решение означает, что мы не сможем совершать совместные богослужения с Константинопольским патриархатом. Наши архиереи и священники не смогут участвовать в совершении литургии совместно с иерархами, священниками Константинопольского патриархата, миряне не смогут причащаться в его храмах, - пояснил он.