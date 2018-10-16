В Костюковичах рыбака ударило током из-за удочки

16 Окт. 09:03 2018-10-16T09:11:51+03:00

Мужчина поднес удочку на недопустимо близкое расстояние к проводам, и его ударило током

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ЧП произошло 14 октября в Костюковичах.

Любитель рыбалки травмирован электрическим током в Костюковичах, сообщает belta.by.

Рыбак поплатился за несоблюдение правил элементарной безопасности. Когда он вышел на улицу, в руках у него была удочка длиной 6 метров. Мужчина не позаботился о том, чтобы сложить удочку.

Рыбак шел с разложенной удочкой, которая в какой-то момент приблизилась к проводам, и мужчину ударило током.

Сейчас он находится в районной больнице, ему оказывают помощь.