В Костюковичах рыбака ударило током из-за удочки
Мужчина поднес удочку на недопустимо близкое расстояние к проводам, и его ударило током
В Костюковичах рыбака ударило током из-за удочки.
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ЧП произошло 14 октября в Костюковичах.
Любитель рыбалки травмирован электрическим током в Костюковичах, сообщает belta.by.
Рыбак поплатился за несоблюдение правил элементарной безопасности. Когда он вышел на улицу, в руках у него была удочка длиной 6 метров. Мужчина не позаботился о том, чтобы сложить удочку.
Рыбак шел с разложенной удочкой, которая в какой-то момент приблизилась к проводам, и мужчину ударило током.
Сейчас он находится в районной больнице, ему оказывают помощь.