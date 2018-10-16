Белоруска Елизавета Дорц завоевала 7-ю медаль на Юношеских Олимпийских играх

16 Окт. 09:30 2018-10-16T10:04:33+03:00

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Елизавета очень недовольна результатом, но счастлива, что есть медаль.

- Первый старт прошел еще более-менее, второй - ужасно. Рассчитывала на более высокий результат, но не собралась с мыслями и силами. Надеюсь, с ядром на 4 килограмма у меня сложится лучше. Всем спасибо за поддержку! - передает слова юной белоруски noc.by.

15 октября, в девятый соревновательный день, на III летних Юношеских Олимпийских играх белорусская толкательница ядра Елизавета Дорц завоевала серебряную медаль.

Елизавета показала второй результат в двух раундах, ее превзошла только китайская спортсменка Синьхой Ли.