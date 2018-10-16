2018-10-16T11:24:02+03:00
Происшествия

В Витебске мужчина на улице напал на знакомую с ножом

Раньше он был судим за истязание
Наталья ПАРТОЛИНА
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Житель Витебска на улице напал с ножом на знакомую.Житель Витебска на улице напал с ножом на знакомую.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Витебске на проспекте Людникова мужчина напал с ножом на знакомую женщину. Это случилось 14 октября около шести утра. Женщина успела набрать номер милиции и сказать дежурному, что ее преследуют. Больше она ничего сказать не успела, дежурный милиционер услышал в трубке крики и шум борьбы. На предполагаемое место преступления выехал ближайший наряд. Через пять минут сотрудники Департамента охраны нашли на проспекте Людникова истекающую кровью женщину. Ее отправили в больницу. Преступник скрылся.

- Через час после происшествия сотрудники ОМОНа задержали подозреваемого. Это 44-летний неработающий житель Витебска. Он раньше был судим за истязание и причинение тяжких телесных повреждений, - рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. - Мотивы и обстоятельства преступления выясняются.

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