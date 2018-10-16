2018-10-16T11:26:13+03:00
Происшествия

Осужденного за теракты 11 сентября депортировали из Германии к жене - гражданке Беларуси

Супруга осужденного за теракты 11 сентября и их двое детей живут в Марокко
Сергей ДЕМИДОВ
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Осужденного за теракты 11 сентября депортировали из Германии в Марокко к жене — гражданке Беларуси. Фото: east news.Осужденного за теракты 11 сентября депортировали из Германии в Марокко к жене — гражданке Беларуси. Фото: east news.
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Первого осужденного за теракты 11 сентября депортировали из Германии в Марокко.

По данным немецкой газеты Bild, там проживают его жена, гражданка Беларуси Мария, и двое детей, сообщает dw.com.

Напомним, выходец из Марокко 44-летний Мунир аль-Мотасадек состоял в связях с «гамбургской террористической ячейкой», группой Мохаммеда Атты - немецким подразделением «Аль-Каиды», которая и произвела теракты в США.

Как установило следствие, он покрывал боевиков, кроме того, переводил деньги по их поручению.

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