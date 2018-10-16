Минздрав утвердил новые правила медицинской этики

16 Окт. 11:30 2018-10-16T12:24:29+03:00

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Нередко пациенты жалуются на поведение врачей, а врачи - на грубость пациентов. Теперь их отношения регламентируются новыми правилами.

В соответствии с ними не допускается грубое, формальное и нетактичное отношение, а также разглашение врачебной тайны. Закреплено, что медработники должны проявлять компетентность, корректность, ответственность, пунктуальность, сообщает belta.by.

Скорая медицинская помощь должна оказываться медработниками нуждающимся в ней людям вне организации здравоохранения. При нарушении данных норм каждый случай будет рассматриваться специальной комиссией по вопросам медицинской этики и деонтологии.