Минздрав утвердил новые правила медицинской этики
Взаимоотношения врачей и пациентов теперь регулируются новыми правилами
Минздрав утвердил Правила медицинской этики. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.
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Нередко пациенты жалуются на поведение врачей, а врачи - на грубость пациентов. Теперь их отношения регламентируются новыми правилами.
В соответствии с ними не допускается грубое, формальное и нетактичное отношение, а также разглашение врачебной тайны. Закреплено, что медработники должны проявлять компетентность, корректность, ответственность, пунктуальность, сообщает belta.by.
Скорая медицинская помощь должна оказываться медработниками нуждающимся в ней людям вне организации здравоохранения. При нарушении данных норм каждый случай будет рассматриваться специальной комиссией по вопросам медицинской этики и деонтологии.