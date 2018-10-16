Заслуженная артистка Беларуси Лариса Грибалева сегодня определит, кому достанется 70-я квартира от «Евроопт»

СЕГОДНЯ 11:33 2018-10-16T12:29:13+03:00

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Сегодня вторник, а значит, пришел день нового розыгрыша призов от «Евроопт». И будет он не самым обычным. Во-первых, посвящается он Дню матери, который отпраздновали в воскресенье. Разыграть главные призы помогут звездные многодетные мамы - заслуженная артистка Беларуси, мама троих детей Лариса Грибалева и белорусская велогонщица, заслуженный мастер спорта, мама четверых детей Наталья Цилинская. Во-вторых, и розыгрыш юбилейный - 90-й, и квартира, которая будет разыграна, - 70-я. Расположена эта квартира в столичном микрорайоне Сухарево по ул. Академика Карского, 8.

Наталья Цилинская - еще одна звездная многодетная мама - тоже станет сегодня вестником удачи.

Мы совсем скоро узнаем, кто станет обладателем этой столичной недвижимости стоимостью 118 тыс. рублей, а также пяти семейных внедорожников «Джили Атлас», каждый из которых стоит 40 000 рублей!

Та самая "удачная" квартира расположена в новом доме на ул. Академика Карского, 8

Включаем в 18.20 телевизор (телеканал ОНТ) или компьютер (заходим на сайт evroopt.by или на странички «Евроопт» в социальных сетях) - и следим за розыгрышем! А если есть время и возможность, то можно свободно попасть в число зрителей на площадке, где проходит розыгрыш: в ТРЦ «Е-Сити» на Денисовской, 8 в Минске.

Удачи вам, если вы в игре!