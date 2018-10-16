Кто выиграл 70-ю квартиру от «Евроопт» и пять автомобилей «Джили Атлас»?

16 Окт. 20:37 2018-10-16T20:37:41+03:00

В дома №8 на ул. Академика Карского счастливчиков все больше!

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Квартиру в новом доме в столичном микрорайоне Сухарево на ул. Академика Карского, 8 выиграла Юлия Викторовна Либик из Барановичей. Судьбу главного приза ценой более 118 000 рублей определила заслуженная артистка Беларуси, многодетная мама Лариса Грибалева.

Пять новых стильных семейных внедорожников «Джили Атлас» выиграли Вероника Болеславовна Гутовская из Гродно, Зинаида Александровна Соколова из Минска, Юлия Петровна Куликова из Бобруйска, Андрей Валентинович Шкудун из Светлогорска и Жанна Таировна Горлова из деревни Копище. Кроме того в «Удача в придачу!» были разыграны более 20 000 денежных призов!