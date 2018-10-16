В Орше парень украл датчик фотофиксации, чтобы выковырять из него снимки своего превысившего скорость авто

16 Окт. 12:16 2018-10-16T12:31:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Приз за самую оригинальную идею, как избежать наказания за превышение скорости, должен бы достаться молодому мужчине из Орши, если бы не одно но. Способ, который придумал оршанец, ему не помог.

Утром 12 октября мужчина повез знакомых девушек в Витебск. На выезде из Орши он превысил скорость и попал в объектив камеры фотофиксации. Когда вечером возвращался обратно, на том же месте снова нарушил, и камера его снова щелкнула. Оршанец решил, что платить сразу два штрафа ему не по карману. Он набросил на фотофиксатор петлю, привязал трос к автомобилю и вырвал камеру.

Добычу парень привез домой и распотрошил прибор, пытаясь найти то место, где хранилась информация о его правонарушениях.

- Утром следующего дня к нему пришли представители правоохранительных органов и объяснили, что информация сразу передается в центр фиксации правонарушений в Минске. А за содеянное теперь придется отвечать перед законом. Своими действиями 27-летний оршанец причинил ущерб в размере более 24 000 рублей, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. - По факту кражи возбуждено уголовное дело.