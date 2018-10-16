В Россонском районе муж до смерти избил жену и покончил с собой
Супруги из Россонского района найдены мертвыми. 13 октября их тела обнаружила соседка. Сейчас обстоятельства смерти мужчины и женщины выясняют правоохранительные органы. По предварительной версии, мужчина избил жену, и она умерла от побоев, а сам он позже покончил с собой в сарае.
Односельчане рассказывают, что супруги часто ругались, мужчина бил жену, но та отказывалась писать заявления в милицию, не хотела, чтобы его привлекали к ответственности.
- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство). Допрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства трагедии, - прокомментировала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
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