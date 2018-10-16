2018-10-16T13:11:54+03:00
Спорт

«Наши как всегда» - Александр Лукашенко прокомментировал игру белорусских футболистов с Молдовой

Президент Беларуси упрекнул председателя Белорусской федерации футбола Сергея Румаса
Сергей ДЕМИДОВ
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«Наши как всегда» - Лукашенко прокомментировал игру белорусских футболистов с Молдовой.«Наши как всегда» - Лукашенко прокомментировал игру белорусских футболистов с Молдовой.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Накануне вечером, 15 октября, футбольные болельщики пристально следили за матчем между сборными Беларуси и Молдовы. Футболисты сыграли вничью, не забив ни одного гола.

Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром и председателем Белорусской федерации футбола Сергеем Румасом 16 октября рассказал, что он думает по поводу игры белорусских футболистов.

- В футболе ты вчера порадовал страну так, что дальше некуда. Если мы не можем с Молдовой играть… Я не хочу принизить Молдову, молодцы ребята: вышли, зубы сжали и играли, как положено. А наши как всегда. Очень жаль, - передает belta.by слова Александра Лукашенко.

И посоветовал принимать дополнительные меры, чтобы развитие футбола в стране не останавливалось.

- Ибо этот хороший всплеск, который произошел, завтра угаснет, и вы будете на уровне динамовских хоккеистов играть, - уточнил Александр Лукашенко.

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Сборная снова не обыграла Молдову и пропустила вперед Люксембург (продолжение здесь).

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