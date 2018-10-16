Под Молодечно в ДТП попали 200 свиней, треть животных погибла
Во время движения опрокинулся грузовик с двумя сотнями свиней
Под Молодечно в ДТП погибли почти 70 свиней.
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Авария случилась недалеко от Молодечно, возле поселка Березинский, днем 15 октября.
- Работник свинокомплекса перевозил свиней. Выезжая из поселка, на закруглении дороги он неправильно выбрал скорость и не справился с управлением. МАЗ с прицепом, где было 200 свиней, лег на бок, - сообщает belta.by слова специалиста.
Люди не пострадали. Погибла примерно треть свиней, находившихся в грузовике.
В отношении водителя составлен административный протокол. Проверка продолжается.