2018-10-16T13:56:47+03:00
Происшествия

Под Молодечно в ДТП попали 200 свиней, треть животных погибла

Во время движения опрокинулся грузовик с двумя сотнями свиней
Сергей ДЕМИДОВ
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Под Молодечно в ДТП погибли почти 70 свиней.Под Молодечно в ДТП погибли почти 70 свиней.
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Авария случилась недалеко от Молодечно, возле поселка Березинский, днем 15 октября.

- Работник свинокомплекса перевозил свиней. Выезжая из поселка, на закруглении дороги он неправильно выбрал скорость и не справился с управлением. МАЗ с прицепом, где было 200 свиней, лег на бок, - сообщает belta.by слова специалиста.

Люди не пострадали. Погибла примерно треть свиней, находившихся в грузовике.

В отношении водителя составлен административный протокол. Проверка продолжается.

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