По поручению президента трудовые пенсии в Беларуси вырастут с 1 ноября - в среднем на 5,3%
Об этом рассказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас
По поручению президента трудовые пенсии в Беларуси вырастут с 1 ноября - в среднем на 5,3%.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Белорусов ждет очередное повышение трудовых пенсий. Такое поручение премьер-министру дал Александр Лукашенко. Трудовые пенсии обещают повысить уже с 1 ноября.
- Сегодня глава государства поручил внести пакет документов по еще одному, третьему в течение этого года, повышению пенсий в среднем на 5,3%, - сообщает belta.by слова Сергея Румаса.
Всего за текущий год пенсии выросли на 8%.
- С 1 ноября пенсионеры получат 5-процентную прибавку к пенсии, - добавил премьер-министр Беларуси.
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Это третье повышение пенсии в этом году (продолжение здесь).