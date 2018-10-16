2018-10-16T14:59:24+03:00
Экономика

По поручению президента трудовые пенсии в Беларуси вырастут с 1 ноября - в среднем на 5,3%

Об этом рассказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас
Сергей ДЕМИДОВ
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По поручению президента трудовые пенсии в Беларуси вырастут с 1 ноября - в среднем на 5,3%.По поручению президента трудовые пенсии в Беларуси вырастут с 1 ноября - в среднем на 5,3%.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Белорусов ждет очередное повышение трудовых пенсий. Такое поручение премьер-министру дал Александр Лукашенко. Трудовые пенсии обещают повысить уже с 1 ноября.

- Сегодня глава государства поручил внести пакет документов по еще одному, третьему в течение этого года, повышению пенсий в среднем на 5,3%, - сообщает belta.by слова Сергея Румаса.

Всего за текущий год пенсии выросли на 8%.

- С 1 ноября пенсионеры получат 5-процентную прибавку к пенсии, - добавил премьер-министр Беларуси.

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Это третье повышение пенсии в этом году (продолжение здесь).

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