2018-10-16T15:37:50+03:00
Происшествия

ЧП в Барановичах: «Хочу кого-нибудь пристрелить!»

Мужчина беспорядочно стрелял во дворе многоэтажки
Сергей ДЕМИДОВ
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ЧП в Барановичах: «Хочу кого-нибудь пристрелить!»ЧП в Барановичах: «Хочу кого-нибудь пристрелить!»Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Медики не скрывают: осень - время обострения хронических заболеваний, депрессий и хандры. Но это не дает никому права покушаться на жизнь и здоровье сограждан.

Неизвестно, отдавал ли отчет в своих действиях житель Барановичей, который средь бела дня открыл стрельбу во дворе многоэтажки.

ЧП произошло 15 октября во дворе домов №16 и №18 на улице Жукова, сообщает intex-press.by.

По словам соседа, вначале пьяный мужчина подошел к их лавочке, присел и признался: «Хочу кого-нибудь пристрелить».

Рассказал, что поссорился с женой.

Соседи восприняли признание как шутку. И лишь когда мужчина начал беспорядочно палить из пистолета во все стороны, обратились за помощью в милицию.

В одной из припаркованных машин разбито стекло.

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