ЧП в Барановичах: «Хочу кого-нибудь пристрелить!»
Мужчина беспорядочно стрелял во дворе многоэтажки
ЧП в Барановичах: «Хочу кого-нибудь пристрелить!»Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Медики не скрывают: осень - время обострения хронических заболеваний, депрессий и хандры. Но это не дает никому права покушаться на жизнь и здоровье сограждан.
Неизвестно, отдавал ли отчет в своих действиях житель Барановичей, который средь бела дня открыл стрельбу во дворе многоэтажки.
ЧП произошло 15 октября во дворе домов №16 и №18 на улице Жукова, сообщает intex-press.by.
По словам соседа, вначале пьяный мужчина подошел к их лавочке, присел и признался: «Хочу кого-нибудь пристрелить».
Рассказал, что поссорился с женой.
Соседи восприняли признание как шутку. И лишь когда мужчина начал беспорядочно палить из пистолета во все стороны, обратились за помощью в милицию.
В одной из припаркованных машин разбито стекло.