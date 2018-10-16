2018-10-16T16:09:29+03:00
Происшествия

В Минске мужчина угнал машину через три часа после приговора суда за угон авто

Неработающий 28-летний житель Старых Дорог подозревается в трех угонах авто
Сергей ДЕМИДОВ
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В Минске мужчина угнал машину через три часа после приговора суда за угон авто.В Минске мужчина угнал машину через три часа после приговора суда за угон авто.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Некоторым и суд не указ. Ну, приговорили к четырем годам ограничения свободы - это что, повод не угонять по дороге очередное авто? Возможно, так рассуждал неработающий житель Старых Дорог, который угнал очередное авто через три часа после вынесения ему приговора судом за угон предыдущего авто. Тогда в суде Фрунзенского района Минска мужчину приговорили к четырем годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, сообщает belta.by.

После этого он угнал еще три автомобиля, которые планировал вывезти и продать в России.

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