Два 27-летних белоруса похитили 42-летнюю женщину, желая сделать из нее проститутку
Обвиняемые взяты под стражу
Два белоруса похитили 42-летнюю женщину, желая сделать из нее проститутку.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Как могло взбрести такое в уже немолодые, но, похоже, еще неокрепшие умы двоих 27-летних жителей Крупок - не очень понятно.
Известно, что, проезжая на автодороге М1 в Крупском районе, они насильно усадили 42-летнюю женщину в свой легковой автомобиль, отвезли в лес и уговаривали заниматься проституцией под их руководством, сообщает sk.gov.by.
Мужчины обещали обеспечить женщину квартирой, клиентами и даже поездками к заказчикам в Россию.
Уголовное дело передано в прокуратуру, обвиняемые под стражей.