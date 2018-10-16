Два 27-летних белоруса похитили 42-летнюю женщину, желая сделать из нее проститутку

16 Окт. 16:35 2018-10-16T16:47:05+03:00

Два белоруса похитили 42-летнюю женщину, желая сделать из нее проститутку. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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Как могло взбрести такое в уже немолодые, но, похоже, еще неокрепшие умы двоих 27-летних жителей Крупок - не очень понятно.

Известно, что, проезжая на автодороге М1 в Крупском районе, они насильно усадили 42-летнюю женщину в свой легковой автомобиль, отвезли в лес и уговаривали заниматься проституцией под их руководством, сообщает sk.gov.by.

Мужчины обещали обеспечить женщину квартирой, клиентами и даже поездками к заказчикам в Россию.

Уголовное дело передано в прокуратуру, обвиняемые под стражей.