Суд приговорил «Маргариток» к 5 и 8 годам лишения свободы, сумма ущерба - 800 тысяч долларов в эквиваленте

16 Окт. 17:49 2018-10-17T11:14:53+03:00

Суд Минска приговорил «Маргариток» к 5 и 8 годам лишения свободы, сумма ущерба – 800 тысяч долларов в эквиваленте. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Мать и дочь признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц

Изменить размер текста: A A

В свое время «Маргаритки» наделали немало шума.

По делу проходит порядка 1200 потерпевших. Эти люди в 2015 году поверили создательницам интернет-магазинов под названием «Маргаритка Маргаритка» в социальной сети Одноклассники, а затем - в ВКонтакте и Facebook.

В группах предлагали купить разные товары, в основном бытовую технику, по цене ниже рыночной. Но для начала предлагалось перечислить или передать на руки деньги и ждать товар, который обычно так и не доходил до адресата.

Большая часть из 1263 потерпевших - молодые женщины, находящиеся в декретном отпуске, сообщает kurjer.info.

Суд Минска приговорил «Маргариток» к 5 и 8 годам лишения свободы, на их имущество наложен арест.