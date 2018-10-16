Суд приговорил «Маргариток» к 5 и 8 годам лишения свободы, сумма ущерба - 800 тысяч долларов в эквиваленте
Мать и дочь признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц
Суд Минска приговорил «Маргариток» к 5 и 8 годам лишения свободы, сумма ущерба – 800 тысяч долларов в эквиваленте.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В свое время «Маргаритки» наделали немало шума.
По делу проходит порядка 1200 потерпевших. Эти люди в 2015 году поверили создательницам интернет-магазинов под названием «Маргаритка Маргаритка» в социальной сети Одноклассники, а затем - в ВКонтакте и Facebook.
В группах предлагали купить разные товары, в основном бытовую технику, по цене ниже рыночной. Но для начала предлагалось перечислить или передать на руки деньги и ждать товар, который обычно так и не доходил до адресата.
Большая часть из 1263 потерпевших - молодые женщины, находящиеся в декретном отпуске, сообщает kurjer.info.
Суд Минска приговорил «Маргариток» к 5 и 8 годам лишения свободы, на их имущество наложен арест.