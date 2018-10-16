2018-10-17T10:57:06+03:00
Происшествия

Минская милиция ищет эксгибициониста

Его успели сфотографировать
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Минске милиция ищет эксгибициониста. Фото с сайта guvd.gov.byВ Минске милиция ищет эксгибициониста. Фото с сайта guvd.gov.by
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Заводской РУВД столицы по подозрению в совершении хулиганских действий разыскивает мужчину, который 8 октября около 18.50, находясь вблизи дома 5/3 по улице Ангарской, демонстрировал свои половые органы прохожим.

По данному поводу Заводским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК Беларуси, сообщила официальный представитель Заводского РУВД Минска Ольга Стрельченок.

На вид мужчине 25 - 30 лет, он среднего телосложения. Был одет в шапку темного цвета, куртку в полоску бело-серого цвета, бирюзовые брюки, кроссовки черно-белого цвета.

Очевидцев милиция просит сообщить по телефонам:

8(029) 871-60-96, 8(017) 239-61-91, 8(017) 340-02-02 либо 102.

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