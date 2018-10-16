Минюст лишил лицензии еще одно агентство недвижимости

16 Окт. 19:33 2018-10-17T10:49:02+03:00

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Министерством юстиции принято решение о прекращении действия лицензии ООО «Статус риэлт». Действие лицензии прекращается с 19 октября.

Причина - передача права на осуществление лицензируемой деятельности другому физическому лицу, говорится на сайте Минюста.

В работе ООО «Статус риэлт» имелись и иные нарушения, которые были установлены в ходе рассмотрения жалоб потребителей. В частности, после заключения договоров на оказание риэлтерских услуг по представлению информации о предлагаемых к найму объектах недвижимости и оплаты этих услуг потребителям предоставлялись сведения о квартирах, якобы предлагаемых к сдаче в наем. Как установлено в ходе проверки, представленная информация являлась недостоверной. Допускались нарушения при рекламировании объектов недвижимости.

Подобные нарушения при рекламировании объектов недвижимости носят массовый характер. В текущем году в связи с выявленными нарушениями при рекламировании объектов недвижимости Министерством юстиции вынесены предписания ООО «НЬЮ ФЛЭТ», ОДО «Риэлтерское агентство Дом», ООО «Партнер для всех», ООО «Планета недвижимости». Работники ООО «Планета недвижимости» и ООО «НЬЮ ФЛЭТ» привлечены к административной ответственности.