В Кобрине школьница вырастила гигантский огурец

16 Окт. 21:06 2018-10-17T10:44:55+03:00

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Индийский огурец-великан вырастила третьеклассница Ульяна Волкова. Как рассказала мама девочки Ольга, тонкие и длинные, как стручки фасоли, плоды через несколько дней напоминали по виду кабачки, затем по мере роста стали походить на бейсбольные биты, которые, в свою очередь, вытягивались и выгибались, со временем все больше напоминая экзотических змей, висящих вдоль беседки, пишет газета "Кобринский вестник".

По словам бабушки, когда плоды еще небольшие, длиной 25 - 30 сантиметров, они употребляются в пищу как обычные огурцы. Плоды размером побольше используются в пищу так же, как кабачки и патиссоны. Из тех, которые достигают 2 метра в длину и веса 7 - 10 килограммов, готовят разные блюда: делают салаты с уксусом, жарят в масле, варят вкусные соусы, икру и даже кашу. Плод растет невероятно быстро: по 8 - 10 сантиметров в сутки, и срезать его можно по частям - отрезаешь от плода, сколько нужно, а оставшаяся часть растет дальше.