2018-10-17T10:44:55+03:00
Общество

В Кобрине школьница вырастила гигантский огурец

В длину овощ превысил рост своей хозяйки
Надежда СЕРГЕЕВА
Поделиться:
В Кобрине школьница вырастила огурец-гигант. Фото с сайта газеты "Кобринский вестник"В Кобрине школьница вырастила огурец-гигант. Фото с сайта газеты "Кобринский вестник"
Изменить размер текста:

Индийский огурец-великан вырастила третьеклассница Ульяна Волкова. Как рассказала мама девочки Ольга, тонкие и длинные, как стручки фасоли, плоды через несколько дней напоминали по виду кабачки, затем по мере роста стали походить на бейсбольные биты, которые, в свою очередь, вытягивались и выгибались, со временем все больше напоминая экзотических змей, висящих вдоль беседки, пишет газета "Кобринский вестник".

По словам бабушки, когда плоды еще небольшие, длиной 25 - 30 сантиметров, они употребляются в пищу как обычные огурцы. Плоды размером побольше используются в пищу так же, как кабачки и патиссоны. Из тех, которые достигают 2 метра в длину и веса 7 - 10 килограммов, готовят разные блюда: делают салаты с уксусом, жарят в масле, варят вкусные соусы, икру и даже кашу. Плод растет невероятно быстро: по 8 - 10 сантиметров в сутки, и срезать его можно по частям - отрезаешь от плода, сколько нужно, а оставшаяся часть растет дальше.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Арина Соболенко поднялась на 12-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович вернулась в тридцатку
Под Витебском на автокроссе багги сбил двоих судей, оба в больнице с переломами
Рейтинг благосостояния Global Wealth Report: Беларусь отнесли к бедным государствам
Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержаны 90 человек
Фотофакт: хор священнослужителей совершает заупокойное богослужение в Куропатах
«Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан»
Лукашенко: Я всегда из командировок привожу деньги, это моя работа
В ДТП погибла звезда КВН Марина Поплавская. Среди пострадавших этой же аварии - белорусский КВНщик команды «ЧП» Евгений Сморигин
Милиция задержала парней, которые ночью танцевали в Минске на крыше жигулей [видео]
В 120-й отдельной механизированной бригаде воинской части Уручья, где в 80-х служил Лукашенко, – иностранные послы
Министерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в ВКонтакте и 12 сайтам
В Гродно девушка-пешеход рискнула перейти дорогу президентскому кортежу и чуть не попала под колеса машин Лукашенко [видео]
История не для слабонервных: жительница Лунинца купила батон с жуками
Страшная катастрофа-мясорубка и 4 трупа: под Чериковым из-за столкновения с трактором иномарку разорвало буквально на части
В Минске в районе Зеленого луга сгорела маршрутка
Мужчина, оставив свои данные, украл из больницы аппарат ЭКГ