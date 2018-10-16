2018-10-17T10:39:55+03:00
Происшествия

Из озера в Сморгонском районе достали автомобиль с телами пропавших рыбаков

Их искали около недели
Надежда СЕРГЕЕВА
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Из озера в Сморгонском районе извлекли автомобиль с телами пропавших рыбаков. Фото с сайта pixabay.comИз озера в Сморгонском районе извлекли автомобиль с телами пропавших рыбаков. Фото с сайта pixabay.com
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Мужчины отправились на рыбалку и перестали выходить на связь. Все это время местонахождение без вести пропавших устанавливали сотрудники Сморгонского РОВД, а также оперативники уголовного розыска УВД Гродненского облисполкома. Также в поисках принимали участие сотрудники МЧС, волонтеры и местные жители, сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен радиус, где могут находиться пропавшие граждане. Сегодня сотрудники спецподразделения «Алмаз» прочесывали озеро Белое и обнаружили находившийся на дне бус, в нем и были пропавшие мужчины.

При первичном осмотре тел признаков насильственной смерти обнаружено не было. По предварительной версии, мужчины уснули в машине, которая затем съехала в озеро, и не смогли выбраться. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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