Из озера в Сморгонском районе достали автомобиль с телами пропавших рыбаков

16 Окт. 21:15 2018-10-17T10:39:55+03:00

Из озера в Сморгонском районе извлекли автомобиль с телами пропавших рыбаков. Фото с сайта pixabay.com

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Мужчины отправились на рыбалку и перестали выходить на связь. Все это время местонахождение без вести пропавших устанавливали сотрудники Сморгонского РОВД, а также оперативники уголовного розыска УВД Гродненского облисполкома. Также в поисках принимали участие сотрудники МЧС, волонтеры и местные жители, сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен радиус, где могут находиться пропавшие граждане. Сегодня сотрудники спецподразделения «Алмаз» прочесывали озеро Белое и обнаружили находившийся на дне бус, в нем и были пропавшие мужчины.

При первичном осмотре тел признаков насильственной смерти обнаружено не было. По предварительной версии, мужчины уснули в машине, которая затем съехала в озеро, и не смогли выбраться. Назначена судебно-медицинская экспертиза.