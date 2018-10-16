Лукашенко учредил юбилейную медаль "30 лет вывода советских войск из Афганистана"

16 Окт. 21:40 2018-10-17T10:37:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Медалью будут награждаться граждане Беларуси (в том числе посмертно), исполнявшие воинский и служебный долг в Афганистане в период с декабря 1979 года по февраль 1989-го, а также военнослужащие Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, работники государственных органов и иные лица, внесшие значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан страны, увековечение памяти павших, развитие ветеранского движения, организацию работы по социальной, медицинской реабилитации воинов-интернационалистов, инвалидов и членов семей погибших, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Награда изготавливается из латуни. На ее лицевой стороне размещены стилизованные изображения двух вертолетов, под ними - три бронетранспортера на фоне гор. На одном из них изображены фигуры военнослужащих, держащих боевое знамя. На оборотной стороне медали находится надпись "30 лет вывода советских войск из Афганистана" и рельефное изображение пятиконечной звезды, по обе стороны которой расположены лавровые ветви.