2018-10-17T10:24:20+03:00
Спорт

Так плохо не было никогда: "Динамо" проиграло семь матчей подряд

Команда установила антирекорд
Ирина ВЕТРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Вчера минское "Динамо" проиграло москвичам со счетом 1:3. Фото: hcdinamo.by.Вчера минское "Динамо" проиграло москвичам со счетом 1:3. Фото: hcdinamo.by.
Изменить размер текста:

Такого в истории минского "Динамо" еще не было: команда проиграла семь матчей подряд и установила антирекорд по поражениям в КХЛ.

Вчера, во вторник, 16 октября, минское "Динамо" в домашнем матче уступило московскому со счетом 1:3. Как сообщает by.tribuna.com, такой продолжительной серии неудач у минского «Динамо» не было на протяжении всех десяти с небольшим сезонов в КХЛ. Максимум - шесть поражений подряд.

После матча главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер заявил, что до третьего периода игра была равной и команды имели одинаковые шансы на победу. По его словам, все испортили ошибки хоккеистов "Динамо".

Сейчас минская команда занимает последнее место в Западной конференции. Отставание от ближайшего конкурента - 2 очка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Арина Соболенко поднялась на 12-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович вернулась в тридцатку
Под Витебском на автокроссе багги сбил двоих судей, оба в больнице с переломами
Рейтинг благосостояния Global Wealth Report: Беларусь отнесли к бедным государствам
Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержаны 90 человек
Фотофакт: хор священнослужителей совершает заупокойное богослужение в Куропатах
«Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан»
Лукашенко: Я всегда из командировок привожу деньги, это моя работа
В ДТП погибла звезда КВН Марина Поплавская. Среди пострадавших этой же аварии - белорусский КВНщик команды «ЧП» Евгений Сморигин
Милиция задержала парней, которые ночью танцевали в Минске на крыше жигулей [видео]
В 120-й отдельной механизированной бригаде воинской части Уручья, где в 80-х служил Лукашенко, – иностранные послы
Министерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в ВКонтакте и 12 сайтам
В Гродно девушка-пешеход рискнула перейти дорогу президентскому кортежу и чуть не попала под колеса машин Лукашенко [видео]
История не для слабонервных: жительница Лунинца купила батон с жуками
Страшная катастрофа-мясорубка и 4 трупа: под Чериковым из-за столкновения с трактором иномарку разорвало буквально на части
В Минске в районе Зеленого луга сгорела маршрутка
Мужчина, оставив свои данные, украл из больницы аппарат ЭКГ