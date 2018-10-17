Так плохо не было никогда: "Динамо" проиграло семь матчей подряд

17 Окт. 08:18 2018-10-17T10:24:20+03:00

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Такого в истории минского "Динамо" еще не было: команда проиграла семь матчей подряд и установила антирекорд по поражениям в КХЛ.

Вчера, во вторник, 16 октября, минское "Динамо" в домашнем матче уступило московскому со счетом 1:3. Как сообщает by.tribuna.com, такой продолжительной серии неудач у минского «Динамо» не было на протяжении всех десяти с небольшим сезонов в КХЛ. Максимум - шесть поражений подряд.

После матча главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер заявил, что до третьего периода игра была равной и команды имели одинаковые шансы на победу. По его словам, все испортили ошибки хоккеистов "Динамо".

Сейчас минская команда занимает последнее место в Западной конференции. Отставание от ближайшего конкурента - 2 очка.