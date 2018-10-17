В Калинковичах пенсионерка до смерти избила мужа доской

17 Окт. 09:58 2018-10-17T10:08:39+03:00

Мужчина умер в больнице, а его жена задержана. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Изменить размер текста: A A

Семейная ссора со смертельным исходом произошола 14 октября в Калинковичах. 59-летняя пенсионерка и ее 56-летний муж вместе выпили, поругались, после чего женщина схватила доску и избила ею мужа.

Как сообщает mvd.gov.by, удары были такой силы, что мужчина получил черепно-мозговую травму. Из своей квартиры он был доставлен в больницу, а 16 октября умер.

Женщина задержана.