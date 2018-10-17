В Калинковичах пенсионерка до смерти избила мужа доской
Она была нетрезвой
Мужчина умер в больнице, а его жена задержана.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Семейная ссора со смертельным исходом произошола 14 октября в Калинковичах. 59-летняя пенсионерка и ее 56-летний муж вместе выпили, поругались, после чего женщина схватила доску и избила ею мужа.
Как сообщает mvd.gov.by, удары были такой силы, что мужчина получил черепно-мозговую травму. Из своей квартиры он был доставлен в больницу, а 16 октября умер.
Женщина задержана.