В Минске закрыта станция метро "Октябрьская"
На ней обнаружена бесхозная сумка
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Сегодня, 17 октября, в 9.19 на станции метро «Октябрьская» в Минске была обнаружена большая бесхозная сумка.
Утром, 17 октября, станция метро "Октябрьская" была закрыта.Фото: Валентина ДЕРЖАНОВИЧ
В 9.37 станция была закрыта для пассажиров. Об этом сообщается в твиттере Минского метрополитена.
Из-за закрытия станции метро "Октябрьская" пассажиры вынуждены были пересаживаться на наземный транспорт.Фото: Валентина ДЕРЖАНОВИЧ
Сейчас поезда следуют без остановки, вызваны сотрудники милиции.
"Комсомолка" следит за ситуацией.