2018-10-17T10:41:49+03:00
Минск

В Минске закрыта станция метро "Октябрьская"

На ней обнаружена бесхозная сумка
Ирина ВЕТРОВА
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Сегодня, 17 октября, в 9.19 на станции метро «Октябрьская» в Минске была обнаружена большая бесхозная сумка.

Утром, 17 октября, станция метро "Октябрьская" была закрыта. Фото: Валентина ДЕРЖАНОВИЧ

Утром, 17 октября, станция метро "Октябрьская" была закрыта.Фото: Валентина ДЕРЖАНОВИЧ

В 9.37 станция была закрыта для пассажиров. Об этом сообщается в твиттере Минского метрополитена.

Из-за закрытия станции метро "Октябрьская" пассажиры вынуждены были пересаживаться на наземный транспорт. Фото: Валентина ДЕРЖАНОВИЧ

Из-за закрытия станции метро "Октябрьская" пассажиры вынуждены были пересаживаться на наземный транспорт.Фото: Валентина ДЕРЖАНОВИЧ

Сейчас поезда следуют без остановки, вызваны сотрудники милиции.

"Комсомолка" следит за ситуацией.

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