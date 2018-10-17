Станция "Октябрьская" открыта для пассажиров
Она была закрыта из-за большой бесхозной сумки
Метро снова работает в обычном режиме.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Минское метро снова работает в штатном режиме: в 10.29 станцию "Октябрьская" открыли для пассажиров. Об этом сообщает твиттер Минского метрополитена.
Напомним, сегодня, 17 октября, в 9.19 на станции «Октябрьской» была обнаружена большая бесхозная сумка. В 9.37 станция была закрыта для пассажиров, были вызваны правоохранители.
После проверки бесхозной сумки станцию метро открыли.
Она была закрыта почти час.