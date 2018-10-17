Работников брестского завода эвакуировали из-за минометной мины

17 Окт. 11:35 2018-10-17T11:39:34+03:00

Боеприпас обнаружили на заводе при уборке территории. Фото: vb.by

Ее обнаружили при уборке территории

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Cообщение о подозрительной находке на территории Брестского электромеханического завода поступило в милицию во вторник, 16 октября, около 10 часов утра. Как сообщает belta.by, в это время рабочие при уборке територии обнаружили предмет, напоминающий боеприпас.

Срочно были эвакуированы 200 работников предприятия. На завод прибыла саперно-пиротехническая группа. Специалисты определили, что снаряд является минометной миной 81 мм.

Мина была уничтожена.