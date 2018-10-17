2018-10-17T14:19:17+03:00
Общество

Huawei представил линейку новых смартфонов Huawei Mate 20

В Беларуси в продажу поступит модель Huawei Mate 20 Pro в изумрудно-зеленом цвете
Ирина ВЕТРОВА
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Новые смартфоны оснащены мощным процессором, технологией быстрой проводной и беспроводной зарядки и передовой системой фотокамер.Новые смартфоны оснащены мощным процессором, технологией быстрой проводной и беспроводной зарядки и передовой системой фотокамер.
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В Лондоне состоялась официальная презентация флагманской линейки Huawei Mate - Mate 20. Новая линейка представлена четырьмя устройствами: HUAWEI Mate 20, HUAWEI Mate 20 Pro, HUAWEI Mate 20 X и PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 20 RS.

Новые смартфоны оснащены мощным процессором Kirin 980, произведенным по передовой 7-нм технологии с поддержкой искусственного интеллекта. Он ускоряет работу смартфона и потребляет мало энергии.

Линейка Huawei Mate 20 работает на базе новой фирменной оболочки EMUI 9.0 под управлением Android P, которая отличается большим набором настроек для персонализации интерфейса, а также новыми жестами свайпа и двойных касаний.

Huawei Mate 20 Pro - первый в мире смартфон, поддерживающий стандарт 4.5G LTE Cat.21, что дает возможность пользователям скачивать данные со скоростью до 1.4 Гб/сек. Он также поддерживает самое быстрое в мире Wifi соединение со скоростью 2 Гб/сек и технологию двойного GPS-позиционирования (L1+L5).

Благодаря технологии супербыстрой проводной зарядки HUAWEI SuperCharge смартфоны заряжаются до 70% всего за 30 минут. Крме того, они поддерживают технологию беспроводной быстрой зарядки, а также технологию обратной беспроводной зарядки, которая позволяет использовать смартфон в качестве зарядного для других устройств.

Смартфоны оснащены мощным 16-миллиметровым ультрашироким объективом Leica. Новая система камер также поддерживает макросъемку, позволяющую получать четкие изображения объектов, расположенных на расстоянии 2,5 см от объектива. А модель HUAWEI Mate 20 Pro оснащена 40-мегапиксельной основной камерой, 20-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой и 8-мегапиксельной телефотокамерой. Вместе триообъектив поддерживает широкий диапазон фокусных расстояний (что эквивалентно производительности 16 - 270 мм зум-объектива).

В Беларуси в продажу поступит модель Huawei Mate 20 Pro в изумрудно-зеленом цвете. В ближайшее время будет объявлен предзаказ.

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