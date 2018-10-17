2018-10-17T14:28:52+03:00
Общество

В Светлогорске спасали малышей, игравших на подоконнике пятого этажа

Работники МЧС установили автолестницу [видео]
Ирина ВЕТРОВА
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Дети на подоконнике пятого этажа с открытой форточкой окна в Светлогорске.

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Сообщение о том, что двое маленьких детей находятся на подоконнике пятого этажа с открытой форточкой, светлогорские спасатели получили 13 октября в около 10 часов утра. На место тут же выехала бригада МЧС.

Как сообщает gomel.mchs.gov.by, в доме по улице Шоссейная спасатели действительно обнаружили двух малышей, стоящих на подоконнике в оконном проеме. Форточка была открыта. Работники МЧС установили автолестницу в окно пятого этажа, а один из них тем временем зашел в дом, отвлек детей, заставив их отойти от окна, и убедил открыть входную дверь.

Оказалось, что в квартире без присмотра взрослых были двухлетняя девочка и четырехлетний мальчик. По предварительной информации, их мать утром уехала по своим делам, закрыв детей одних в квартире. Спасатели позвонили женщине и дождались ее возвращения.

Сейчас районным отделом образования ведется разбирательство.

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